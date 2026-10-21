Mig centenar d'entitats es mobilitzen contra la destrucció dels espais rurals

55 organitzacions ambientalistes, pageses, sindicals i en defensa de la terra han convocat una mobilització "contra la destrucció dels espais rurals i a favor del reequilibri territorial", que se celebrarà a Móra d'Ebre el 15 de novembre. Els organitzadors alerten que les comarques rurals "pateixen un embat sense precedents" perquè s'intenta "resoldre desesperadament diverses crisis del sistema global de creixement il·limitat", agredint les perifèries i els territori interiors. A les amenaces de la transició energètica, de la gestió de residus o de l'espoli de l'aigua, alerten que se sumen els centres de dades i la gigafactoria. "Se'ns plantegen moltes agressions simultànies, sense mesura, sense debat ni planificació", critiquen.
La mobilització sortirà de Móra d'Ebre i acabarà a Móra la Nova, on es projecta una de les gigafactoria d'intel·ligència artificial europea. La protesta dona continuïtat a la primera manifestació ruralista que es va celebrar el 5 d'octubre de 2025 a Lleida, sota el lema 'Defensem la terra. Volem pobles vius'
Les principals reclamacions són la retirada del projecte de llei de simplificació dels tràmits ambientals i urbanístics, la retirada del PLATER i una moratòria per a la instal·lació de centrals eòliques i solars en sòl natural o rústic. També demanen aturar les plantes de biogàs o els projectes de centres de dades fins que no estiguin condicionats a estudis elaborats científics sobre els usos que fan de l'aigua i l'energia i el seu impacte en el territori i el clima. També s'oposen a macroprojectes industrials, com el de LOTTE a Mont-roig del Camp.