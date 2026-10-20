Ajornen el desnonament d'un grup famílies de la Riera de Gaià

El jutjat del Vendrell ha ajornat el desnonament d'un grup de famílies d'una promoció d'habitatges de la Riera de Gaià propietat de la Sareb. Els afectats, amb diferents casuístiques, han afirmat que sempre han pagat el lloguer i se senten víctimes d'un garbuix burocràtic.
La Sareb va assumir la titularitat dels immobles després que l'anterior empresa gestora fes fallida. Aquesta situació no es va comunicar als llogaters, que van seguir abonant les mensualitats, però els imports no arribaven a la nova propietat, que va iniciar el procés de desnonament.
Els darrers afectats han sabut a les onze del matí d'aquest dimarts, quan la comitiva judicial ja estaria de camí, que els hi han ajornat el llançament per 60 dies.