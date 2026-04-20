Més gent que cases

La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona adverteix que el volum d'habitatges construïts els últims cinc anys a les comarques tarragonines i ebrenques "és insuficient" per absorbir el creixement de població que es registra en bona part dels municipis del territori. Segons les dades recopilades entre 2020 i 2024, el creixement de la població "supera notablement" el nombre de nous habitatges acabats.
La mitjana entre les principals ciutats és de 15,5 persones per habitatge principal. A Tarragona ciutat, en aquest període s'han acabat 976 habitatges, però la població ha crescut en 6.636 persones. Això significa que per cada habitatge construït hi ha hagut una incorporació de 6,8 nous residents. Aquesta xifra és "molt superior" a la ràtio habitual d'ocupació residencial de la ciutat, que està situada en 2,5 persones per habitatge principal.
Les xifres es disparen més a la resta de grans ciutats. Al Camp de Tarragona, Valls és la ciutat amb més pressió residencial amb 49,1 persones per habitatge. La segueixen el Vendrell (24,9), Torredembarra (16,5), Salou (15,1), Reus (14,1), Tarragona (6,8) Cambrils (5,1). Pel que fa a les Terres de l'Ebre, Amposta registra el desequilibri més gran amb 52,8 persones per habitatge. Després hi ha Tortosa (24), la Ràpita (17,1) i Alcanar (16,4).
Segons aquestes dades, la majoria de municipis de les comarques tarragonines i ebrenques mantenen una ocupació mitjana d'entre 2,4 i 2,6 persones per habitatge principal i la Cambra alerta que "el ritme d'edificació actual es troba molt lluny de poder cobrir les necessitats reals derivades del creixement demogràfic".
Des de l'organisme, es reclama a les administracions mesures per facilitar la promoció de nova construcció, agilitzar tràmits urbanístics i incentivar també la rehabilitació i incorporació de nous immobles al mercat.