Els Agents Rurals restringiran l'accés a parcs naturals durant l'eclipsi

Els Agents Rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre - els Ports, el Delta o la serra de Llaberia, entre d'altres- durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. "Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent tant pel perill d'incendis com per la seguretat", ha dit l'inspector en cap del Cos, Josep Antoni Mur, en la presentació del nou Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2026-2030 de la demarcació.
El màxim responsable ha explicat que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents actuals als 186 al Camp de Tarragona i de 160 a 162 a l'Ebre. Respecte a les noves bases de Tarragona, El Vendrell, Móra i Amposta es troben en la fase prèvia a la licitació.