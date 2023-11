Reforcen la vigilància per evitar robatoris d'olives

Diferents ajuntaments del Camp de Tarragona han reforçat la vigilància al camp per evitar robatoris als pagesos durant la collita d'olives, que s'està duent a terme aquestes setmanes. Constantí és un dels municipis que ha ampliat l'horari del seu guarda rural. Fins ara treballava durant la temporada d'avellanes i garrofes, però enguany actuarà fins a mitjans de desembre. Sempre en coordinació amb la policia local de la localitat, els Mossos d'Esquadra i els pagesos, que generalment són els que donen l'alerta.

En una campanya marcada per l'increment del preu de l'oli d'oliva dels darrers mesos, les olives s'han convertit en un fruit preuat que ha despertat l'interès dels lladres. Pere Guinovart, coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, explica que els robatoris dels darrers anys durant la collita de garrofes aquesta temporada s'estan concentrant als camps d'oliveres.

Per als pagesos la situació és delicada. Primer perquè els roben la collita, que és la feina de tot l'any. Però després perquè quan troben un lladre poden patir agressions. "Hem hagut de dir-los que no actuïn, encara que els trobin dins les seves terres prenent-los el fruit, i això ens fa patir perquè si actuen poden tenir problemes", reconeix Guinovart. Per tot plegat, i malgrat reconèixer que els dispositius "han fet efecte", el dirigent sindical reclama "incrementar els efectius" i vigilar els llocs que compren producte robat.