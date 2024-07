Comença la construcció de 192 pisos de lloguer social

Els 192 pisos de lloguer social s'ubicaran a la parcel·la M3 del Pla Parcial Urbanístic 10, al costat dels barris de Campclar i Bonavista de Tarragona. Aquesta promoció, anomenada 'Les Oliveres', neix de la col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona, la Fundació Salas i la Fundació Nou Lloc.

"Avui posem la primera pedra a l'esperança perquè tothom pugui tenir un habitatge digne", ha celebrat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui confia que la creació dels nous habitatges fomenti la construcció d'altres immobles per part dels promotors privats. "Es tracta d'una promoció d'habitatge públic de qualitat, sostenible i assequible que transformarà l'entrada de Tarragona per la T11 i impulsarà el nou barri del PP10, un barri ben connectat amb l'Anella Mediterrània i, on s'està desenvolupant un centre comercial i el centre hospitalari Viamed", ha afegit.

L'acord entre l'Ajuntament de Tarragona, a través del SMHAUSA, i la Fundació Salas per a la construcció de la promoció 'Les Oliveres' es va signar a finals de juliol de l'any passat. Llavors es va acordar que la promotora social sense ànim de lucre tindrà el dret de superfície sobre el solar municipal per 75 anys, tot i que pot ser prorrogable fins a 99 anys. El document també especifica que un cop acabats els immobles, serà la Fundació Nou Lloc, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en gestió d'habitatge social, qui s'encarregarà de la gestió.

En total, seran 192 habitatges de lloguer social -d'una, dues o tres habitacions- que es dividiran en dos edificis, on hi haurà zona comunitària enjardinada, places d'aparcament i trasters. D'aquests, el 25% es reservaran per a menors de 35 anys i un altre 25% a majors de 65 anys o a persones amb discapacitat.

La previsió és que les obres s'allarguin 24 mesos i, per tant, puguin ser entregats el juny del 2026. Les persones interessades hauran de complir els requisits que la futura convocatòria determini, així com estar inscrites al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial el 2026, quan Els habitatges es llogaran a 6,63 euros per metre quadrat i els pàrquings i trasters a 3,33 euros per metre quadrat útil (preus que hauran de ser actualitzats amb l'IPC al moment de l'entrega).

El pressupost total del projecte és de 28.850.000 euros, el qual ha rebut una subvenció dels fons Next Generation de 6,9 milions d'euros.