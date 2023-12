19 milions de pernoctacions i 5 milions de visitants aquest 2023

El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha registrat 5.430.354 visitants aquest 2023. Això suposa un 1,3% més respecte al 2019 i un 2,4% pel que fa a l'any passat. Malgrat l'augment de turistes, les pernoctacions no han superat les xifres prepandèmiques i s'han xifrat en 19.949.248, el que representa un 3,2% menys respecte abans de la covid. El mercat irlandès ha estat el que més ha crescut, amb més d'un 40% des del 2019 i s'ha convertit en el substitut del turisme rus.

Amb aquestes dades, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, ha valorat que la temporada ha estat satisfactòria, tot i que les estades hagin estat més curtes. El sector també ha posat l'accent en que no s'han recuperat les pernoctacions del mercat britànic, que ha patit una davallada d'un 13,6%. Respecte a les arribades s'han xifrat en 449.272, un 4,9% menys respecte al 2019, tot i que són un 6,8% més pel que fa a la temporada passada. L'objectiu del sector turístic és recuperar-los de cara l'any vinent, ja que es tracta d'un dels mercats més importants de la província.

Pel que fa a l'aeroport de Reus, l'equipament ha tancat l'exercici recuperant plenament l'activitat d'abans de la pandèmia i ha superat lleugerament el milió de passatgers, dada que no s'assolia des de 2019. Concretament, entre gener i octubre d'enguany s'han registrat 1.040.303 usuaris, que han viatjat en una de les 23 rutes programades.

Hard Rock

Preguntada sobre el projecte de Hard Rock, la responsable de la FEHT ha tornat a mostrar el suport de l'empresariat al complex. Cabré ha demanat al Govern que el desencalli i ha assegurat que la seva arribada contribuirà a desestacionalitzar la temporada turística i permetrà atreure nous mercats.

Malgrat el seu suport,Cabré ha dit que el complex ha de ser "coherent" amb el territori. "Ho reclamen des del minut zero, ho hem traslladat a la Generalitat, creiem que les inversions no esperen i no hem de deixar perdre aquesta oportunitat i s'ha d'accelerar al màxim, portem massa temps i, ara, estem en una corda molt tensada i ens fa por que es pugui perdre, seria una llàstima", ha etzibat la presidenta de la FEHT, després que el PSC hagi pressionat al president Aragonès per desencallar el projecte, ja que va ser un dels acords per aprovar els pressupostos de l'any passat. El projecte té l'oposició d'altres partits, com els dels comuns i la Cup, que demanen que s'aturi.