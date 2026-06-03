Gaudí a Reus

En el marc de l'Any Gaudí, la Fundació Gresol amb el suport de l'Ajuntament de Reus, impulsa la construcció d'una rèplica original de la Capella de l'Assumpta al Parc Gandhi de Reus. Actualment, el monument concebut per Antoni Gaudí es troba dins la Basílica de la Sagrada Família, a Barcelona.
L'Ajuntament de Reus cedirà el solar on s'ubicarà el conjunt monumental, molt a prop del Santuari de Misericòrdia. Els promotors consideren que el projecte pot generar un important impacte cultural i econòmic, incrementant l'atractiu de Reus i del territori com a destinació turística, patrimonial i arquitectònica. La capital del Baix Camp no compta amb obra de l'arquitecte més universal de la ciutat.
Origen del projecte
L’origen del projecte es remunta al 17 de febrer de 2025, durant una reunió celebrada a les Termes del Coliseu, a Roma, on es va comptar amb la participació de representants de la Fundació Gresol i de Mn. Armand Puig, president de l’Agència de la Santa Seu per a l’Avaluació i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques al Món i un dels principals estudiosos de la vida i l’obra de Gaudí. Durant la trobada es va plantejar la possibilitat que Reus acollís una rèplica original de la Capella de l’Assumpta, un dels espais singulars vinculats al projecte de la Basílica de la Sagrada Família. Els estudiosos de l’obra de Gaudí vinculen la Capella de l’Assumpta amb el fet que l'arquitecte volgués retre homenatge a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus.