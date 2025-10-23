Destapen una xarxa fraudulenta al voltant de menors no acompanyats

La Policia Nacional ha destapat una xarxa de frau a la província de Tarragona en el sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats. L'operació ha detectat un patró d'abandonament "deliberat" de menors per part dels seus pares amb l'objectiu d'explotar els recursos assistencials i de tutela de l'estat espanyol. En total, hi ha 30 detinguts, s'ha cessat la tutela de 22 menors i s'estima que el frau a la seguretat social és de més d'1,5 milions d'euros fins a la data.
Les investigacions van començar fa dos anys, el novembre de 2023, i han posat al descobert com famílies porten els seus fills menors a Espanya amb visats de turisme tipus C, per abandonar-los intencionadament a prop de comissaries o centres de menors un cop són aquí.
Seguint instruccions dels seus progenitors, els menors es declaren en situació de desemparament per activar el sistema de protecció i ingressar als centres tutelats. L'objectiu principal d'aquestes famílies, explica la Policia Nacional, és que les institucions públiques assumeixin els costos de manutenció, educació i salut, alhora que es facilita el camí per a una futura reunificació familiar i l'obtenció de permisos de residència.
Els pares localitzats han estat detinguts per presumpte abandonament de menors, afavoriment de la immigració il·legal i frau a l'administració.