Localitzen les restes del nadó desaparegut

Els Mossos d’Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l’habitatge de Santa Bàrbara on l’estaven buscant. Aquest dijous a la tarda, la policia ha portat els pares del petit a l’immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d’Amposta aquest dijous. La investigació està oberta des del cap de setmana, després de la denúncia de l’avi per la desaparició del petit, d’uns divuit mesos.
El cap de setmana, els Mossos van trobar a l’habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors, buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d’actuacions.
Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família, segons ha apuntat l'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb quatre fills al municipi. Segons Gimeno, la família vivia al poble des del 2019 i estava integrada a la comunitat. Prèviament a l'actuació d'aquest cap de setmana, també s'havien fet altres actuacions anteriors en relació amb els animals que convivien a la casa.