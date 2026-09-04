Santa Bàrbara

Localitzen les restes del nadó desaparegut

El jutjat manté com a detinguts els pares de la criatura a l'espera de practicar noves diligències.

Redacción

Tarragona |

Habitatge on es busca el nadó
Habitatge on es busca el nadó | ACN

Els Mossos d’Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l’habitatge de Santa Bàrbara on l’estaven buscant. Aquest dijous a la tarda, la policia ha portat els pares del petit a l’immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d’Amposta aquest dijous. La investigació està oberta des del cap de setmana, després de la denúncia de l’avi per la desaparició del petit, d’uns divuit mesos.

El cap de setmana, els Mossos van trobar a l’habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors, buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d’actuacions.

Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família, segons ha apuntat l'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb quatre fills al municipi. Segons Gimeno, la família vivia al poble des del 2019 i estava integrada a la comunitat. Prèviament a l'actuació d'aquest cap de setmana, també s'havien fet altres actuacions anteriors en relació amb els animals que convivien a la casa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid