Actualitat

Front comú per reclamar més i millors freqüències a Renfe i Adif

Els municipis tarragonins de l'R13 demanen solucions i un servei digne.

Redacción

Madrid |

Rodalies
Rodalies | Agencia EFE

Els municipis de l'Alt Camp, Conca de Barberà i Tarragonès per on passa l'R13, que uneix Barcelona i Lleida passant per Valls des de Sant Vicenç de Calders, faran un front comú per reclamar més i millors freqüències a Renfe i Adif. Aquest dimarts s'han reunit a Valls i han consensuat una moció que s'aprovarà als respectius plenaris.

També sol·licitaran una reunió formal amb Adif, Renfe, Rodalies i el ministeri de Transports. "Esperarem fins al primer trimestre del 2026; en cas que no s'atenguin les nostres peticions passarem a l'acció fins que aconseguim el servei ferroviari que necessitem", ha dit l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, que ha qualificat els nous horaris de "presa de pel". "Se'ns ha acabat la paciència", ha exclamat.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer