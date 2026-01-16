Dragon Khan en obres

PortAventura duu a terme des del passat 7 de gener la substitució parts del traçat del Dragon Khan. En concret són dos dels vuit 'loopings', que estaven exhaurint la seva vida útil després de més de 30 anys de funcionament. La intervenció durarà unes setmanes i el parc confia que la muntanya russa pugui estar operativa a l'inici de temporada, prevista pel 27 de febrer.
El director de serveis tècnics de PortAventura, Sergio Fraile, ha explicat que es tracta de l'operació de manteniment més important de la història de l'atracció i del parc. Aquesta actuació, anomenada 'retrack' es limita a canviar unes peces per unes altres, ja que el traçat serà el mateix. L'operació té un cost de vora 3 milions d'euros.
En l'actuació hi participen vora una cinquantena de persones i els dos elements que es canviaran són el 'vertical loop' i el 'cobra roll'. En la operació intervé una grua de grans dimensions per moure la part superior del 'looping', que pesa unes 12 tones.
El clima benigne de la Costa Daurada, amb poca pluja i sense temperatures extremes, ajuda a la conservació de l'acer de l'atracció. La resta del traçat per ara no està previst substituir-lo, si bé de cara als propers anys s'hauran d'anar prenent decisions. "El Dragon Khan ha envellit molt bé", ha resumit Fraile.