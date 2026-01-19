Alerta al Montsià i Baix Ebre

Protecció Civil ha enviat aquest migdia un missatge als mòbils dels municipis costaners del Montsià i el Baix Ebre. També el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i la Selva per risc d’afectacions importants per la llevantada. Els serveis d’emergència han pres aquesta mesura, com ja es va fer ahir a les comarques del Baix i l’Alt Empordà, per a advertir dels riscos del temporal marítim, que prendrà força a partir d’aquesta tarda i durant el dia de demà, i els efectes del qual es poden allargar fins dimecres.
Es preveuen onades de més de 4 metres i precipitacions acumulades de més de 150 mm fins demà. “És un temporal de molta intensitat i cal ser molt prudent sobretot a les zones properes a la costa, és molt perillós”, avisa Protecció Civil.
El text enviat demana “extremar la precaució, respectar els tancaments d'accés a punts del litoral, i allunyar-se d'espigons, esculleres i passejos marítims”. El missatge acaba reclamant que es telefoni al 112 en cas d’emergència.