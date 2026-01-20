Actualitat

Detingut un home per trencar l'ordre d'allunyament per violència de gènere

L'agressor viatjava a l'interior del vehicle amb la víctima.

Redacción

Tarragona |

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil (archivo) -
Archivo - Vehículo de la Guardia Civil (archivo) - | GUARDIA CIVIL - Archivo

La Guàrdia Civil ha detingut un home per trencar l'ordre d'allunyament per un delicte de violència de gènere. El cos armat va aturar un vehicle durant un control a l'àrea de servei de l'AP-7 a l'Ametlla de Mar. Els agents van comprovar que el conductor tenia en vigor un ordre d'allunyament per violència de gènere, i van constatar que la víctima era la persona que viatjava a l'interior del vehicle.

Davant d'aquests fets, els agents van procedir a la detenció del conductor com a presumpte autor d'un delicte de trencament d'ordre judicial, i van instruir les diligències corresponents. Posteriorment, el detingut va ser posat a disposició dels Mossos d’Esquadra per continuar amb l'actuació.

