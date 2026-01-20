Detingut un home per trencar l'ordre d'allunyament per violència de gènere

La Guàrdia Civil ha detingut un home per trencar l'ordre d'allunyament per un delicte de violència de gènere. El cos armat va aturar un vehicle durant un control a l'àrea de servei de l'AP-7 a l'Ametlla de Mar. Els agents van comprovar que el conductor tenia en vigor un ordre d'allunyament per violència de gènere, i van constatar que la víctima era la persona que viatjava a l'interior del vehicle.
Davant d'aquests fets, els agents van procedir a la detenció del conductor com a presumpte autor d'un delicte de trencament d'ordre judicial, i van instruir les diligències corresponents. Posteriorment, el detingut va ser posat a disposició dels Mossos d’Esquadra per continuar amb l'actuació.