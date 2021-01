La represa del curs escolar a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que hi haurà més positius als centres perquè també hi ha més casos comunitaris. Tot i això, el govern manté que les aules són un espai segur i seran les últimes en tancar si l'evolució epidemiològica continua empitjorant. La Societat Catalana de Pediatria també ha avalat mantenir les escoles obertes ja que no hi ha cap evidència que siguin una causa principal de transmissió del virus.

Els sindicats, en contra

La represa del curs es fa amb l'oposició de sindicats de professors. USTEC ha defensat endarrerir la presencialitat més enllà de l'11 de gener com s'ha fet a l'Aragó o al Regne Unit. El sindicat de professors de secundària ASPEPC-SPS han qualificat d'"irresponsabilitat" obrir presencialment els centres davant "la gravíssima situació pandèmica" que s'està vivint a Catalunya.

Cribratges als mestres

Per tal de reduir els casos a l'entorn de l'aula, a partir de la setmana vinent els professors i els professionals de l'entorn educatiu començaran a fer-se auto mostres. Es preveu fer un cribratge massiu amb PCR fins a finals de mes entre els 170 mil docents de més de 5.000 centres educatius. La previsió és que la primera setmana les proves es facin en el 45% dels centres començant pels municipis més grans. Un operatiu que també ha rebut crítiques. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (Axia) creu que les proves s'haurien d'haver començat abans per tal de donar més seguretat a tothom.