El govern català posa el fre després del Nadal

Confinament municipal

Des de dimecres i fins el 17 de gener els catalans no podran sortir del seu municipi si no és per una raó justificada. Es tracta d’un pas enrere important en la mobilitat, ja que fins ara estaven permesos tots els desplaçaments dins de la comarca. Amb aquesta mesura, s’aixeca també el tancament perimetral de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. Les reunions queden limitades a un màxim de 6 persones de dues bombolles de convivència.

Toc de queda

Després de les excepcions del Nadal, el toc de queda es manté intacte i s’aplicarà des de les deu de la nit fins a les sis de la matinada.

Activitat comercial tocada

Només podran obrir amb el 30% de l’aforament les botigues de menys de 400 metres quadrats . Els comerços que no siguin essencials, com les d’alimentació o les farmàcies, romandran tancats els caps de setmana.

Restauració i cultura, sense canvis

Aquests dos sectors es mantenen com fins ara. Per tant, els bars i restaurants podran oferir serveis d'esmorzar als seus locals entre les 7:30h i les 9:30h i de dinar, entre les 13:00 i les 15:30h. A l’interior, l’aforament no podrá superar el 30%. Durant la resta del dia poden posar a disposició dels clients begudes i menjar per emportar o servici a domicili.

Pel que fa a les activitats culturals, cinemes, teatres i sales de música poden obrir amb el 50% de l'aforament i podran arribar a un màxim de 1.000 persones si es donen unes condicions òptimes de ventilació

Activitat esportiva

Els gimnasos tancaran portes i només es podran realitzar activitats esportives a l'aire lliure amb el 50% de l'aforament en aquests equipaments.

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars queden suspeses, a excepció de les que puguin realitzar als centres educatius amb els grups estables de convivència de les activitats lectives. El retorn a les aules es manté per l'11 de gener.