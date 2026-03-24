Xavier Martínez, director de la Sagrada Família: “El 2026 afrontem els reptes amb garanties”

La Sagrada Família ha tancat el 2025 amb 4,87 milions de visitants, unes xifres que el seu director general, Xavier Martínez, valora "amb molta satisfacció" i que permeten afrontar el 2026 amb optimisme. Aquest any serà especialment simbòlic per la culminació de la torre de Jesucrist, que arriba als 172,5 metres, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
Un dels grans reptes pendents és la construcció de la façana de la Glòria, una obra de gran complexitat que multiplicarà per cinc el volum de les torres centrals. Tot i això, des de la direcció confien poder completar l’estructura principal en una dècada, sempre condicionats per la resolució urbanística de l’entorn i, especialment, per l’acord amb l’Ajuntament sobre l’escalinata i la reubicació dels veïns.
En paral·lel, el 2026 estarà marcat per la visita del Papa Lleó XIV, que beneirà la torre de Jesucrist en un acte amb gran capacitat d’atracció internacional. La basílica preveu un nou increment d’interès global, similar al que es va viure el 2010, tot i que recorda que l’aforament és limitat i que el creixement de visitants haurà de gestionar-se dins aquestes restriccions.