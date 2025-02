Vols impulsar el teu negoci? Tracta bé al client!

El que marca la diferència entre un gran negoci i un de proximitat resideix en el tracte entre el venedor i el client. Un bon tracte farà que el consumidor compri i torni al teu establiment.

La clau està en la formació

Com fem que els venedors tinguin una bona actitud amb el client? La clau està en la formació. Un negoci que no inverteix en la formació dels seus treballadors no te futur i en aquest cas és més important que mai. Tenir presents unes bases de comportament és fonamental per mantenir un bon tracte amb el comprador i que aquest torni.

D’entrada, segons ens explica el Jordi Mas, és important saludar, somriure i interactuar amb el client per atraure la seva atenció en el producte.

Aquests i d’altres consells del Jordi Mas els trobareu al seu llibre ‘Per què unes botigues venen i unes altres no’.