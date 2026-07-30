"Volem més policia per reduir la delinqüència i prevenir els conflictes"

La consellera d’Interior, Núria Parlon, destaca l’ampliació de la plantilla dels Mossos i aposta per una policia més pròxima i preparada davant dels nous reptes de seguretat. Un total de 1.746 alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya han culminat aquest dijous la seva formació amb la tradicional tirada de gorres, un acte simbòlic que marca l’inici de la seva etapa professional.
La promoció està formada per 1.281 futurs Mossos d’Esquadra i 465 policies locals. En un context marcat per l’augment de la preocupació ciutadana per la seguretat i diversos episodis delictius que han centrat l’actualitat durant les darreres setmanes, la consellera Núria Parlon ha defensat la necessitat de reforçar la presència policial al territori. Segons ha explicat, la incorporació de nous agents permetrà incrementar la prevenció, millorar la resposta davant dels fets delictius i reforçar la sensació de seguretat als barris i municipis catalans.
Parlon ha subratllat que els nous agents s’incorporen a un escenari cada vegada més complex, amb reptes com la ciberdelinqüència, les estafes digitals, les agressions sexuals, els delictes d’odi i la problemàtica vinculada a les armes blanques i al crim organitzat. Per això, la seva formació ha posat especial èmfasi en la mediació de conflictes, la protecció dels col·lectius vulnerables i la seguretat digital. La consellera també ha reivindicat l’estratègia desplegada pels Mossos per combatre la delinqüència persistent i reforçar la seguretat a l’espai públic.
En aquest sentit, ha assegurat que la coordinació policial i l’augment d’efectius ja estan contribuint a reduir determinats delictes patrimonials a Catalunya. Pel que fa al futur del cos, Parlon ha reafirmat l’objectiu d’arribar als 25.000 Mossos d’Esquadra l’any 2030. Les noves promocions anuals hauran de permetre reforçar la lluita contra la delinqüència, el crim organitzat i els episodis de violència que preocupen la ciutadania, alhora que es potencia una policia de proximitat més present i connectada amb la realitat social del país.