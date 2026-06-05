Veolia impulsa la seguretat ambiental per a les generacions futures

Les conseqüències del canvi climàtic són cada vegada més visibles arreu del món. Episodis de sequera prolongada, fenòmens meteorològics extrems i una pressió creixent sobre els recursos naturals obliguen a replantejar els models de gestió tradicionals. Davant aquest escenari, les Nacions Unides promouen enguany l’acció climàtica amb el lema “Pel clima ja”, una crida a avançar simultàniament en la mitigació de les emissions i en l’adaptació dels territoris als nous desafiaments ambientals.
Com a referent global en transformació ecològica, Veolia treballa per descarbonitzar, descontaminar i regenerar els recursos naturals a través de la gestió eficient de l’aigua, l’energia i els residus. Durant el 2025, el grup va subministrar aigua a més de 13,5 milions de persones en més de 1.000 municipis d’Espanya, va tractar més d’1,2 milions de tones de residus i va contribuir a evitar l’emissió de més de 363.000 tones de CO₂ equivalent.
Seguretat ambiental davant el canvi climàtic
Garantir la disponibilitat dels recursos naturals essencials és una de les grans prioritats en un context d’incertesa climàtica. La seguretat ambiental implica assegurar l’accés a l’aigua, l’energia i els serveis de sanejament en qualsevol circumstància, protegint tant el benestar de la ciutadania com l’activitat econòmica.
Per aconseguir-ho, Veolia combina coneixement expert, capacitat operativa i innovació tecnològica per oferir solucions resilients davant situacions crítiques com sequeres, episodis climàtics extrems o alteracions en les cadenes de subministrament. Aquest enfocament contribueix a reforçar la sostenibilitat dels territoris i a preservar els recursos per a les generacions futures.
Mitigació: reduir emissions i impulsar l’economia circular
La mitigació del canvi climàtic passa per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i avançar cap a models productius més sostenibles. En aquest àmbit, Veolia desenvolupa iniciatives d’eficiència energètica, valorització de residus i producció d’energia renovable local.
Entre els projectes més destacats hi ha Ecoenergies Barcelona, una xarxa pionera de distribució de fred i calor que aprofita fonts energètiques més sostenibles per a usos residencials i industrials. També sobresurten les solucions basades en biomassa, que transformen residus forestals, agrícoles i de poda urbana en energia tèrmica i elèctrica, així com l’aposta per la geotèrmia com a tecnologia clau per a la descarbonització.
Pel que fa al reciclatge, la companyia impulsa infraestructures especialitzades que permeten donar una nova vida als materials. Les plantes de Badajoz i Sevilla, dedicades al tractament de diferents tipus de plàstics, van reciclar conjuntament 130.000 tones durant el 2025, contribuint a reduir el consum de matèries primeres verges.
Adaptació: garantir l’aigua i la resiliència dels territoris
L’adaptació és l’altra gran línia d’actuació davant els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, Veolia impulsa solucions que asseguren la disponibilitat dels recursos hídrics i reforcen la capacitat de resposta de les infraestructures davant situacions de crisi.
La reutilització i regeneració de l’aigua constitueixen eines fonamentals per diversificar les fonts de proveïment. Destaca el model d’ecofactoria, que transforma les depuradores tradicionals en instal·lacions capaces de generar nous recursos, produir energia renovable i afavorir la biodiversitat.
Un exemple és l’ecofactoria del Baix Llobregat, una infraestructura capaç de produir fins a dos metres cúbics per segon d’aigua regenerada en situacions de sequera, destinada a usos agrícoles, industrials, urbans i ambientals. Per la seva banda, l’ecofactoria BioSur de Granada s’ha consolidat com un referent d’autosuficiència energètica. La dessalinització és una altra de les tecnologies estratègiques per afrontar l’escassetat hídrica.
Les innovacions desenvolupades per Veolia han permès millorar significativament l’eficiència energètica dels processos i reduir-ne els costos operatius, contribuint a garantir el subministrament d’aigua fins i tot en períodes de sequera prolongada. Mitjançant la combinació d’estratègies de mitigació i adaptació, Veolia reafirma el seu compromís amb una transformació ecològica capaç de protegir les persones, preservar els recursos naturals i reforçar la resiliència de les comunitats davant els reptes climàtics del present i del futur.