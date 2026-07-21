El Vall d'Hebron porta al Parlament Europeu la lluita contra la CIPO

La doctora Carolina Malagelada, de la Unitat de Motilitat Digestiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha traslladat al Parlament Europeu la necessitat d'impulsar una estratègia comuna per abordar la pseudoobstrucció intestinal crònica (CIPO), una malaltia minoritària que afecta aproximadament una persona de cada 100.000 i que pot trigar entre cinc i deu anys a diagnosticar-se.
Un diagnòstic complex
La CIPO és la forma més greu dels trastorns motors de l'intestí. Segons explica la doctora Malagelada, "és una malaltia que afecta els moviments de l'intestí, com si estigués paralitzat", fet que provoca símptomes molt similars als d'una obstrucció intestinal, tot i que en realitat no hi ha cap bloqueig físic. Aquesta similitud és una de les causes del retard diagnòstic.
Vall d'Hebron és l'únic hospital de l'Estat que realitza la manometria gastrointestinal, la prova imprescindible per confirmar el diagnòstic. Com a centre de referència, atén un nou pacient cada setmana per fer aquesta exploració.
Durant la trobada al Parlament Europeu, un grup d'especialistes de diversos països va reclamar la creació d'un registre europeu de pacients i una millor coordinació perquè els tractaments disponibles en alguns estats també puguin arribar a la resta. A més, Malagelada considera prioritari que els professionals coneguin millor els circuits de derivació perquè els pacients arribin abans als centres de referència.
L'impacte en la vida dels pacients
La Núria González, pacient de CIPO, explica que va conviure durant anys amb dolor abdominal abans d'obtenir un diagnòstic. Tot i que el tractament li ha permès millorar, assegura que la malaltia condiciona completament el seu dia a dia: "No saps mai què farà el teu budell i has d'anar adaptant la medicació i cuidar-te molt".
Actualment la CIPO no té cura, però els especialistes confien que la recerca conjunta a escala europea permeti avançar en nous tractaments i millorar la qualitat de vida dels pacients.