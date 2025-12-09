Uns 800 metges surten al carrer en el primer de dos dies de vaga

Els metges catalans han començat una vaga que durarà dos dies, avui i demà, i que es replicarà el 14 i el 15 de gener. L’aturada ha tingut un seguiment del 6,5%, segons el Departament de Salut, i del 45%, segons el sindicat convocant, Metges de Catalunya, que és el majoritari en la professió a casa nostra.
Els facultatius reclamen un conveni propi que tingui en compte la seva realitat i que permeti millorar les seves condicions laborals. Volen posar fi, entre altres coses, als torns de 24 hores i a la sobrecàrrega assistencial. Precisament, aquestes reivindicacions s’han fet sentir al llarg del matí al centre de Barcelona, on uns 800 metges, segons la Guàrdia Urbana, s’han manifestat des de la delegació del govern central, al carrer Mallorca, fins a la plaça Sant Jaume. El lema de la mobilització ha estat ‘A tu també t’afecta’, interpel·lant la ciutadania. Altres clams que s’han pogut sentir han estat ‘Metge cansat, pacient maltractat’ o ‘No és vocació, és explotació’.
L'impuls dels joves
Segons Xavier Lleonart, el secretari general de Metges de Catalunya, són els professionals més joves els que els han impulsat a dir prou: "El recanvi generacional és un fet, i les noves generacions volen tenir unes condicions dignes bàsicament per poder atendre correctament els pacients, per no tenir sobrecàrregues d'agenda, per no posar en risc la salut dels malalts amb 24 hores de treball continuat i per no patir burnout com pateixen el 90% dels metges joves". Lleonart ha alertat que, si la situació no canvia, hi haurà metges que abandonaran la professió, sobretot a la sanitat pública.
A nivell estatal, els metges han convocat quatre dies de vaga seguits, entre avui i divendres. A Catalunya, s’ha optat per fer dos dies ara i dos més al gener.