Unió de Pagesos reclama ajuts directes per garantir el futur de la pagesia catalana

La pagesia catalana s’ha tornat a mobilitzar aquest dimecres a Barcelona sota el lema “Pagesia o foc”. Agricultors de diversos punts del territori han arribat fins a la capital per reclamar mesures urgents davant l’encariment dels costos, els baixos preus de les campanyes agrícoles, la burocràcia i els efectes de la situació geopolítica i climàtica.
En declaracions a La Ciutat, el membre de la Comissió Permanent d’Unió de Pagesos Josep Marrugat ha denunciat que els preus que reben els agricultors no cobreixen les despeses de producció. “Els preus de les campanyes agrícoles han estat miserables”, ha assegurat, i ha lamentat que “no s’aplica la llei de la cadena alimentària”.
Reclamen ajuts d’entre 8.500 i 17.000 euros
Una de les principals demandes del sector són ajuts directes d’entre 8.500 i 17.000 euros per a les explotacions professionals. Marrugat ha posat com a exemple la situació dels productors de raïm del Penedès: “Els costos de producció estan al voltant dels 53 cèntims el quilo de raïm, i nosaltres n’hem cobrat 35, si és que els cobrarem”.
Segons el dirigent d’Unió de Pagesos, aquesta situació es repeteix en altres sectors, com l’arròs, la fruita dolça o la ramaderia. Els ajuts servirien, ha explicat, “per poder passar l’any”, mentre es busquen solucions estructurals.
Alerta per la manca de relleu generacional
La pèrdua d’actius agraris i l’envelliment del sector són altres de les preocupacions de la pagesia. Marrugat ha alertat que “massa gent ha d’estar per sobre dels 70 anys” al capdavant de les explotacions i ha assenyalat que els joves no hi veuen un futur viable.
Per això, considera necessari revertir la situació i garantir la continuïtat de les petites i mitjanes explotacions agràries.
“La pagesia també té cura del territori”
Marrugat ha defensat que la desaparició de la pagesia no només afecta els agricultors, sinó també el conjunt de la ciutadania. Ha advertit que l’abandonament del territori afavoreix els incendis i redueix la disponibilitat de productes de proximitat.
“Si hi hagués una pagesia activa i un sòl agrari, tindríem un territori cuidat”, ha afirmat. En aquest sentit, ha reivindicat que “hi sigui la pagesia per cuidar el país” i ha insistit que la situació actual “no es pot aguantar més temps”.
El representant d’Unió de Pagesos també ha demanat als consumidors que valorin la feina que hi ha darrere dels aliments: “Aquest treball ha de ser remunerat com cal. Ha de ser viable”.