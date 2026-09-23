Unió de Pagesos reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i convoca una gran protesta el 14 d'octubre

Unió de Pagesos assegura que el sector agrari català necessita ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació per començar a superar la crisi econòmica provocada pels episodis de sequera, les pedregades i l'increment dels costos de producció dels darrers anys. El sindicat sosté que ni les mesures fiscals adoptades fins ara, com les rebaixes en el carburant, són suficients per garantir la viabilitat de les explotacions.
La proposta es basa en càlculs elaborats per la mateixa organització després d'analitzar la situació dels diferents sectors agrícoles i ramaders. L'objectiu és compensar part de les pèrdues acumulades i evitar el tancament de més explotacions.
Unió de Pagesos traslladarà aquesta reivindicació al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i a la resta de grups parlamentaris durant les reunions previstes els pròxims dies. El sindicat vol que els ajuts s'articulin a través del Fons de Contingència.
En paral·lel, l'organització ha convocat una mobilització unitària del sector el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. La protesta, que es farà tant a peu com amb tractors, tindrà tres punts principals: el Departament d'Agricultura, la plaça Sant Jaume i la delegació del govern espanyol.
La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, assegura que hi ha "ganes" de sortir al carrer per evidenciar el malestar d'un sector que considera que travessa una situació "insostenible". El sindicat adverteix que, si no obté compromisos concrets de les administracions, mantindrà les mobilitzacions per reclamar mesures urgents que garanteixin la continuïtat de l'activitat agrària a Catalunya.