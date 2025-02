Unió de Pagesos recel·la del govern en l'acord amb el sector

Avui dilluns, 10 de febrer, hi havia previstos diversos actes de protesta per part de la pagesia, que entén que, un any després de la mobilització massiva, amb talls de carretera a múltiples punts de Catalunya, es trobaven en el mateix lloc on eren aleshores. Però a darrera hora hi ha hagut un canvi substancial de la situació, ja que el sector ha arribat a un pacte amb el govern. D'aquesta manera, han signat un document que consta de 19 punts que inclou compromisos per controlar plagues, facilitar la burocràcia simplificant tràmits o reduïr impostos, entre d'altres acords.

Recel amb el govern

A 'La Ciutat' hem parlat amb Raquel Serrat, portaveu d'Unió de Pagesos, que recel·la d'aquest acord afirmant que "és una passa important però no és nou. Des del 2023 tenim uns acords de taula agraria que no s'han tirat endavant com al creació d'una taula per la desburocratització, i moltes de les peticions no veiem que es puguin desenvolupar d'una manera efectiva. Moltes de les normatives que hem de complir ens venen imposades a nivell europeu, hem de veure com es despleguen aquestes mesures o si acaben sent un brindis al sol més per part del govern". Serra assegura que "el govern té eines per fer-ho complir. El que farem com a organització, tenint en compte que sabem tots els acords als que en principi s'ha arribat, és seguir-ho d'aprop i mirar que es facin efectius els compromisos".

Les altres demandes

"Les altres demandes, fent referència al congrés, hem posat especial enfasi en la protecció de la terra i l'aigua. Hem d'allunyar la terra dels fons d'inversió que especulen amb el preu de la terra, ja que el 60% de la terra està arrendada, i això limita la capacitat del pagès que treballa a decidir el que pot fer sobre aquesta terra. En el cas de l'aigua, en aquests anys de sequera que ha afectat severament hem de poder disposar si realment Catalunya té la sobirania alimentaria i poder produir aliments sostenibles i saludables. Aquí tenim tots a fer, en la sobirania sobre l'aliment. Com a govern la pagesia s'ha de protegir, modernitzar i fer-la viable, és una qüestió de país. Nosaltres hem defensar el model d'agricultura familiar, perquè donem per fet que es produeixen aliments sostenibles i de proximitat, a més som gent del territori i el gestionem", defensa la portaveu d'Unió de Pagesos.

Cadascú a la seva manera

Tenint en compte que ´ñes el Gremi de la Pagesia, antiga Revolta Pagesa, qui ha encapçalat aquestes noves protestes que s'havien de portar a terme, Serra diu que "nosaltres, com hem fet sempre, és seguir d'aprop tot el que es negocia i s'acorda. Més que divisió, cadascú pensa de la seva manera sobre el model de pagesia, per això s'ha creat una altra organització com el Gremi de la Pagesia. Treballar pel sector des de quants més ambits possibles és positiu, però al final qui acaba decidint és el govern. Els llocs de representativitat s'han d'aconseguir en democràcia". Però que el Gremi de Pagesos hagi encapçalat aquestes protestes vol dir que Unió de Pagesos no en fa? Serra assegura que "Unió de Pagesos té 50 anys d'història, ens hem mobilitzat sempre que ha calgut, nosaltres no hem de mobilitzar o no, ja tenim altres negociacions, i ens hem mobilitzat en conseqüència. A les mobilitzacions de l'any passat hi vam ser, sempre s'ha fet".