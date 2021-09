El TSJC manté el tancament de l’oci nocturn i el sector no entén els seus arguments “davant els carrers descontrolats”

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el membre de la plataforma Som Oci Nocturn i empresari Eduard Garcia ha reconegut que la decisió de la justícia de rebutjar les seves mesures cautelars no és cap sorpresa: “Amb la justícia tampoc ens hem sentit poc respectats fins ara, tindran les seves raons per mantenir el tancament però els carrers estan descontrolats, hi ha festes il·legals i l’administració no fa la seva feina”.

Polítiques valentes

Eduard Garcia ha demanat al govern català a “aprendre a conviure amb el virus”: “S’han de fer polítiques valentes, en altres comunitats s’estan fent, no estan pitjor que nosaltres i l’oci nocturn està obert”. D’aquesta manera, aquest empresari del sector ha lamentat que a Catalunya es criminalitzi l’oci nocturn quan només ha obert 5 setmanes en els últims 17 mesos. Garcia ha defensat que poden ser “un mur de contenció” davant les imatges de botellons que s’han vist a les platges i a les festes majors.

La vaga de fam

Aquest empresari ha assegurat que, malgrat el cop judicial, seguiran endavant amb la vaga de fam per reclamar a Salut “un full de ruta” per poder obrir els negocis. “Estem cansats de que cada cop que s’obri l’oci nocturn els contagis pugen i, quan es tanca, baixen; jo no em crec les dades”, ha conclòs Garcia.