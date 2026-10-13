Trump defensa retransmetre en directe un afusellament i obre una forta polèmica als EUA

La decisió de l’administració de Donald Trump de retransmetre en directe l’execució per afusellament de l’exmilitar Nidal Hassan ha desfermat un intens debat polític i ètic als Estats Units.
Hassan va ser condemnat per l’assassinat de 13 soldats nord-americans l’any 2009. David Gómez, periodista de El Orden Mundial, assegura que una execució pública retransmesa "no sembla pròpia d'un estat democràtic i occidental com els Estats Units" i adverteix que reflecteix "una certa banalització del mal". Gómez considera que la iniciativa respon al context polític actual de Trump, que afronta una etapa de baixa popularitat. "Té a veure amb aquesta impopularitat i amb la voluntat d'exhibir força i exemplaritat davant dels criminals", explica.
La proposta també ha generat recels dins del mateix Partit Republicà. Segons l'analista, fins i tot dirigents conservadors favorables a la pena de mort rebutgen la retransmissió perquè converteix l'execució "en un espectacle públic" i podria acabar sent contraproduent. Tot i això, Gómez no descarta una rectificació de la Casa Blanca: "Hi ha marge perquè faci marxa enrere, perquè està generant un rebuig massiu, fins i tot entre membres de les seves pròpies files".