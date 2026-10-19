"Tros de dona" arriba al Poblenou per reivindicar el paper invisible de les cures

La Fundació Carulla ha inaugurat a la seva seu del Poblenou l'exposició "Tros de dona", una mostra produïda pel Museu Terra que reivindica el paper fonamental que han tingut les dones en el sosteniment de la vida i posa el focus en unes tasques de cures tradicionalment invisibilitzades.
La directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, explica a Onda Cero que la proposta neix d'una pregunta aparentment senzilla: qui ha sostingut la vida quotidiana durant generacions? A partir d'aquesta reflexió, l'exposició convida els visitants a repensar el valor del treball domèstic, la criança, l'atenció a les persones dependents i totes aquelles feines imprescindibles per al benestar col·lectiu que sovint han quedat fora dels grans relats històrics.
L'arribada de la mostra a Barcelona incorpora una novetat destacada: les veus i les experiències d'una seixantena de dones del Poblenou. Durant diversos espais de conversa i reflexió col·lectiva, les participants han compartit vivències sobre la vida al barri, les responsabilitats assumides al llarg dels anys i l'evolució del paper de les dones a la societat.
L'exposició estableix així un diàleg entre les experiències urbanes del Poblenou i les que van donar origen al projecte a l'Espluga de Francolí, permetent comparar com les dones han sostingut la vida tant en entorns rurals com urbans i quins reptes continuen pendents per avançar cap a una corresponsabilitat real en les cures.
El recorregut s'estructura en quatre àmbits: casa, carrer, cos i terra. A través de peces històriques, fotografies, instal·lacions artístiques, audiovisuals i obres contemporànies, la mostra aborda qüestions com el treball domèstic, la maternitat, la presència de les dones a l'espai públic, la doble jornada laboral, les cures o la relació femenina amb el territori.
"Tros de dona" es podrà visitar a la Sala Barcelona del Museu Terra, a la seu de la Fundació Carulla del Poblenou, després d'haver estat reconeguda amb el Premi El Temps de les Arts en la categoria de Patrimoni. La mostra no només recupera històries sovint absents dels relats oficials, sinó que també planteja una reflexió de futur: com construir una societat on les cures deixin de recaure majoritàriament sobre les dones i esdevinguin una responsabilitat compartida.