Els treballadors dels supermercats cridats a la vaga els dies 24 i 31 de desembre

El sindicat denuncia que les propostes de les patronals se situen per sota de la inflació i anuncia una concentració davant Foment del Treball el 20 d’octubre
Els treballadors dels supermercats estan cridats a fer dues jornades de vaga de 24 hores els dies 24 i 31 de desembre, en plena campanya nadalenca. La convocatòria l’ha fet UGT Catalunya davant la falta d’avenços en la negociació del conveni amb les patronals Gepsac i CEDAC.
El secretari d’Acció Sindical de la Federació Estatal de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT Catalunya, Moisés Berruezo, ha explicat a ‘La Ciutat’ que el conflicte se centra principalment en dos aspectes: la cobertura de les baixes laborals i els increments salarials.
El sindicat rebutja limitar el complement de les baixes
Segons Berruezo, les patronals plantegen eliminar o restringir el complement per incapacitat temporal. Actualment, els treballadors cobren el 100% del salari a partir del quart dia de baixa, mentre que la proposta empresarial els situaria en el règim general de la Seguretat Social.
El representant sindical ha assegurat que “no acceptarem posar preu a les malalties” i ha defensat que la negociació col·lectiva ha de protegir les persones treballadores en situacions de vulnerabilitat. UGT també denuncia que es vol eliminar una assegurança prevista al conveni, dotada amb 20.000 euros en cas de reconeixement d’una incapacitat permanent.
Reclamen increments salarials per sobre de la inflació
Pel que fa als salaris, el sindicat considera insuficient la proposta de les patronals, que ha passat del 0% per a l’any 2026 a un increment del 2,5%. Berruezo recorda que l’IPC se situa actualment en el 4,9% i que el conveni anterior ja va comportar una pèrdua de poder adquisitiu del 2,1%.
UGT també reclama equiparar les condicions laborals a tot Catalunya i acabar amb les diferències territorials. Segons el sindicat, un treballador d’una mateixa empresa pot cobrar entre 300 i 400 euros menys a Tarragona que a Barcelona.
Una concentració davant Foment del Treball
Abans de les jornades de vaga, UGT Catalunya ha convocat una concentració el pròxim 20 d’octubre davant la seu de Foment del Treball. El sindicat també preveu una nova reunió amb les patronals a finals de mes per intentar desbloquejar la negociació.
Per desconovocar les aturades, UGT reclama retirar de la negociació la retallada del complement per incapacitat temporal, avançar cap a la unificació de les taules salarials, reconèixer la polivalència dels treballadors i reduir la jornada anual.
Berruezo ha recordat que els supermercats van ser considerats un servei essencial durant la pandèmia i ha reclamat que aquest paper es tradueixi ara en millors condicions laborals i econòmiques.