Tres avenços tecnològics que semblen ciència-ficció

El primer dels temes posa el focus en una nova tendència en els escacs d’elit: jugadors que opten per fer moviments considerats “dolents” per la intel·ligència artificial amb l’objectiu de trencar la previsibilitat dels rivals. Aquesta pràctica respon a un context en què l’ús d’IA i la memorització han fet augmentar exponencialment el nivell tècnic, fins al punt de generar partides excessivament previsibles i empats constants. La lliçó de fons és clara: la creativitat i la capacitat de sortir del patró poden convertir-se en avantatge en un món dominat per algoritmes.
La segona innovació ens trasllada al camp de la robòtica amb una mà artificial molt més assequible del que és habitual. Desenvolupada per investigadors, aquesta tecnologia —que pot construir-se amb impressió 3D i components accessibles— manté prestacions avançades com sensors tàctils o capacitat d’aprenentatge, però a un cost molt inferior al del mercat. Aquesta democratització pot accelerar el desenvolupament de noves aplicacions i acostar la robòtica a un públic molt més ampli.
Finalment, la secció aborda un dispositiu que promet traduir el que “diuen” gossos i gats a través d’una aplicació mòbil. Tot i l’interès que genera, els experts alerten que, de moment, es tracta més d’una estratègia de màrqueting que no pas d’un avenç científic real. Iniciatives rigoroses per entendre la comunicació animal existeixen, però encara es troben en una fase molt inicial. El cas posa de manifest la importància de distingir entre innovació real i promeses exagerades en un entorn tecnològic cada cop més accelerat.