Tarragona guanya protagonisme en el mapa logístic internacional

El Port de Tarragona es prepara per fer un salt estratègic amb la inversió de 116 milions d’euros de Cosco i PTP per transformar el Moll d’Andalusia en una terminal multipropòsit. Segons la directora comercial, Genoveva Climent, el projecte “marcarà un abans i un després” i situarà Tarragona com a plataforma de creixement al Mediterrani. Climent ha destacat que l’aliança aportarà “més connectivitat, més activitat logística i més oportunitats” i ha atribuït l’interès dels operadors a factors com “una ubicació estratègica, espai per créixer i connexions ferroviàries de primer nivell”.
La terminal operarà contenidors, vehicles i càrrega general, amb un model flexible: “Mentre altres ports depenen de pocs tràfics, Tarragona podrà adaptar-se als canvis del comerç internacional”. A més, “té capacitat per atraure noves cadenes logístiques”, especialment en logística intermodal i refrigerada. El creixement serà progressiu fins al 2033, amb l’objectiu d’arribar fins als 680.000 TEUs. “No es tracta de créixer de cop, sinó d’acompanyar-ho amb infraestructures i ferrocarril”, ha remarcat Climent, que assenyala la connexió europea com a clau per guanyar competitivitat.