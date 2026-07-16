Pare i fill darrere la creu de la Sagrada Família: "Cada cop que la veiem, fa il·lusió"

La creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ja convertida en un dels elements més visibles de l'horitzó de Barcelona, porta el segell de la ceràmica Cumella. Toni i Guillem Cumella, pare i fill, han liderat la creació de les 13.000 peces ceràmiques que conformen aquesta estructura monumental.
La vinculació del taller amb la basílica es remunta al 2008. "A partir d'aquí ja ens han anat tenint en compte per aportar solucions ceràmiques a la Sagrada Família", explica Toni Cumella.
El projecte de la creu va arrencar el 2023 amb l'arquitecte Mauricio Cortés. Segons Guillem Cumella, un dels reptes principals va ser desenvolupar més de 300 tipologies de peces diferents i treballar amb set tonalitats de blanc. "Era un puzle bastant complex", resumeix.
Un cop instal·lada, la satisfacció és evident. "Cada vegada que entres per la Meridiana i la veus, fa il·lusió", afirma Guillem. El seu pare destaca especialment l'efecte visual aconseguit: "El relleu suau de les peces dona una reflexió de la llum molt peculiar".
Fundada el 1880, la ceràmica Cumella continua apostant pels projectes singulars i d'alt valor artesanal. Actualment, amb un equip de 15 persones, treballa en encàrrecs internacionals mentre deixa empremta en alguns dels edificis més emblemàtics del país.