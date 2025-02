Stop Accidents: "La nova ordenança de circulació ajudarà a reduïr les víctimes i que no siguin tant greus"

Aquest dissabte, dia 1 de febrer, ha entrat en vigor la nova Ordenança de Circulació, amb canvis en la normativa que afecten en major part als vehicles de mobilitat personal, especialment els patinets. Els usuaris i usuàries d'aquest tipus de vehicle hauràn de vigilar, perquè les noves normes els tenen en el punt de mira: 100 euros per no portar casc o no comptar amb els elements de seguretat com llums davanteres i posteriors, 100 euros per circular per la vorera o 500 euros per superar els límits de velocitat, és a dir 26 kms/h son algunes de les sancions que es contemplen.

Una regulació necessària

A 'La Ciutat' hem parlat amb el representant jurídic de l'associació 'Stop Accidents', Josep Pérez Tirado, que ha valorat aquesta ordenança de manera "molt positiva, era necessària una regulació. S'està intentant mirar per la seguretat de les persones usuàries d'aquest tipus de mobilitat i també la dels vianants, que agraeixen poder caminar pels carrers. Hi ha qui mira només les sancions però el més important és la seguretat". Pérez Tirado reconeix que "haurem de tenir un periode d'adaptació, per això s'han posat els tres graus de sanció, i suposo que quan arribin les sancions més altes gairebé li hauran d'entregar el patinet a la policia, perquè son bastant altes. Tal i com s'han endurit els controls d'alcoholemia també s'ha d'endurir el codi amb els VMP, això es fa per seguretat general, és trist que ara mateix s'estiguin produïnt sinistres amb, per exemple, gent gran que és embestida per un vehicle d'aquestes característiques".

Reduïr la sinistralitat

"Estem convençuts que es reduïrà la sinistralitat, així com es va fer obligatori el casc en motocicletes. Això ajudarà a que hi hagi víctimes no tant greus, inclús que no es produeixin tantes víctimes. Evidentment aquesta mobilitat té avantatges econòmics, però s'ha de fer amb seguretat. Per exemple, aquí encara no s'han instaurat les assegurances en aquests vehicles, perquè quan hi ha un accident la victima no pot reclamar a cap assegurança. Estem treballant amb la direcció general d'assegurances i ens diuen que al 2026 pot ser que s'instauri"

L'assegurança, per quan?

El que Pérez Tirado troba a faltar és que aquests vehicles de mobilitat personal no estiguin registrats a les asseguradores: "S'esta treballant amb la DGT per la matriculació d'aquests vehicles, que haurien d'estar assegurats. D'aquesta manera es podrà identificar millor aquests vehicles en cas que pateixin un sinistre. Si t'embesteix una motocicleta cobreix una assegurança, en canvi si ho ha fet un VMP o una bicicleta aquesta víctima es queda sense poder reclamar res. Això també és mirar per la seguretat, també per la persona que condueix aquest vehicle en cas que sigui ell o ella qui pateix l'accident".

Globalitzar la seguretat

Pérez Tirado no acaba de veure clar "que a Barcelona hi hagi una bona ordenança a Barcelona i a L'Hospitalet no, per això s'hauria de generalitzar tant ordenances com la normativa de la seguretat. A nivell europeu, tot i que anem una mica tard, també s'està començant a aplicar aquest tipus de normatives, i és bò poder crear una normativa general per normalitzar la segurat viària a nivell global".