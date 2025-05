SATSE reclama millores en el dia internacional de la infermeria

Avui dia 12 de maig és el dia internacional de la infermeria, un dia en el que infermers i infermeres asseguren que se'ls valora ni protegeix com realment mereixen. En aquests moments, a Espanya, la ratio és de 6,3 infermers i infermeres per cada 1.000 habitants, molt per sota del 8,5 que hi ha de mitjana a la Unió Europea. Faltarien, per tant, unes 100.000 infermeres noves a Espanya per assolir les dades que hi ha a Europa. Tot això sense tenir en compte que prop d’un 40% dels infermers es plantegen deixar la professió en els propers 10 anys. Per parlar de tot plegat, ha vingut a La Ciutat el Victor Motos, infermer al Cap de Sabadell i Delegat D’Acció Sindical del Sindicat d’Infermeres SATSE a Catalunya, i ens ha explicat que "es un dia tant important com avui reivindiquem respecte, protecció, valoració i més inversió".

"Dotem de seguretat al pacient i donem unes cures continuades, properas i seguras, i volem que ens considerin més", assegura. "Nosaltres patim una sobrecàrrega laboral, plantillas insuficients, jornades molt llargues, amb contractes precaris i amb moltes pressions", explica. Aquesta situació provoca que molts professionals vulguin abandonar la professió, i altres hagin de marxar d'Espanya, el que és "contradictori".