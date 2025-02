Sant Valentí o Sant Jordi?

A Catalunya, la tradició diu que hem de celebrar Sant Jordi cada 23 d'abril. La majoria de la població celebra l'amor aquell dia regalant una rosa o un llibre a les persones estimades. Les parelles commemoren una llegenda mil·lenària que no es desgasta amb el pas del temps. És un dia molt bonic a Catalunya, com bé ha certificat l'audiència de La Ciutat, que aposta majoritàriament per celebrar el patró de Catalunya com a emblema de l'amor.

Celebrar l'amor cada dia

L'important, segons l'audiència del programa, és celebrar l'amor de la manera que sigui. Així s'expressa també en Lluís Soler, al qual secunden la Míriam Franch i en Robert Calvo. En canvi, en Gerard Sanz i en David Tirado son ferms defensors de la tradició catalana de Sant Jordi, que consideren que és l'autèntic dia dels enamorats a Catalunya.