Salut Mental Catalunya alerta que el 41% de la població pateix soledat no desitjada

La presidenta de Salut Mental Catalunya, Mercè Torrentallé, ha alertat que un 41% de la població pateix soledat no desitjada. Ho ha explicat a La Ciutat amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra aquest dissabte 10 d’octubre i que enguany posa el focus en la soledat i l’aïllament social.
“Teixir vincles és una manera de prevenir la soledat”
Torrentallé ha remarcat que la soledat no desitjada afecta totes les generacions, des de la gent jove fins a la gent gran. En aquest sentit, ha defensat que “teixir vincles és una manera de prevenir la soledat i, sobretot, la soledat no volguda”.
Amb motiu d’aquesta jornada, Salut Mental Catalunya ha impulsat les anomenades “converses de safareig”, una iniciativa comunitària que ha comptat amb la participació de persones de totes les edats i que s’ha desenvolupat en 26 safareigs de tot Catalunya.
La importància de recuperar els espais de relació
La presidenta de l’entitat ha alertat especialment sobre l’aïllament que poden patir els joves i les persones grans, sovint refugiat en les noves tecnologies. “Tenim molts coneguts virtuals, però la relació de persona a persona, que és el que ens fa conèixer la mirada i els gestos, ho deixem de banda”, ha assegurat.
També ha advertit que les dificultats per accedir a un habitatge digne poden agreujar el malestar emocional, ja que dificulten tenir un espai propi i mantenir relacions socials.
Demanar ajuda i detectar els canvis
Mercè Torrentallé ha subratllat que el primer pas per a la recuperació és prendre consciència del problema i demanar ajuda. També ha demanat a l’entorn que estigui atent als canvis de comportament i temperament.
En aquest sentit, ha recordat que la salut mental està condicionada per factors genètics, personals i socials, i que problemes com un desnonament o la manca d’esperança en el futur poden tenir conseqüències importants. “Cal mirar la salut mental no només des d’una perspectiva sanitària, sinó també social, cultural i educativa”, ha defensat.
Actualment, Salut Mental Catalunya agrupa 95 associacions, compta amb uns 10.000 socis i 2.000 voluntaris, i ofereix orientació i suport tant a les persones afectades com a les seves famílies.