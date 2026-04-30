Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig

Els trens de Rodalies de Catalunya tornaran a ser de pagament el dissabte 9 de maig, cinc dies més tard del que s’havia anunciat inicialment. La gratuïtat havia d’acabar el 3 de maig, però la Generalitat ha decidit allargar-la uns dies més per compensar les alteracions que encara persisteixen a la xarxa.
La mesura es va aplicar el 20 de gener, arran de l’accident de l’R4 a Gelida, en què va morir un maquinista en pràctiques i que va desencadenar greus afectacions al servei.
Reobertura de línies a partir del 4 de maig
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, han anunciat aquest dijous que el dilluns 4 de maig es restablirà la circulació en diversos trams claus:
R15: entre Reus i Móra la Nova
R3: entre Ripoll i Ribes de Freser
R4: reobertura total de la línia, sense la llançadora Terrassa–Manresa
Segons Paneque, amb aquestes reobertures Rodalies estarà oferint “el 96% dels serveis potencials”.
Una xarxa encara amb afectacions importants
Tot i les millores, diversos trams continuen tallats o amb limitacions:
R15: entre Móra la Nova i Riba-roja
R8: entre Rubí i Martorell
R7: tota la línia
R13: entre La Plana-Picamoixons i Roda de Mar
R3: entre Parets i La Garriga, per les obres de la segona via
A més, les obres als túnels del Garraf mantenen la circulació en via única a l’R2 Sud, la línia més utilitzada de la xarxa, amb només dos trens per hora i sentit, la meitat de l’habitual.
També persisteixen limitacions de velocitat en diversos trams, que continuen afectant la puntualitat.
Una compensació per mesos de disfuncions
La gratuïtat ha estat la manera de compensar els usuaris per les alteracions derivades de l’accident de Gelida, les restriccions de velocitat, els talls per obres i la reducció de freqüències en línies estratègiques.
Tot i les millores anunciades, la xarxa encara no ha recuperat la normalitat plena.