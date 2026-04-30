TRENS

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig

La Generalitat i el govern espanyol anuncien la reobertura de trams claus de l’R4, l’R15 i l’R3 a partir del 4 de maig. Amb les reobertures, Rodalies oferirà el 96% del seu servei potencial.

Montse Valls

Barcelona

Tren de Rodalies | ACN - Albert Segura

Els trens de Rodalies de Catalunya tornaran a ser de pagament el dissabte 9 de maig, cinc dies més tard del que s’havia anunciat inicialment. La gratuïtat havia d’acabar el 3 de maig, però la Generalitat ha decidit allargar-la uns dies més per compensar les alteracions que encara persisteixen a la xarxa.

La mesura es va aplicar el 20 de gener, arran de l’accident de l’R4 a Gelida, en què va morir un maquinista en pràctiques i que va desencadenar greus afectacions al servei.

Reobertura de línies a partir del 4 de maig

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, han anunciat aquest dijous que el dilluns 4 de maig es restablirà la circulació en diversos trams claus:

  • R15: entre Reus i Móra la Nova

  • R3: entre Ripoll i Ribes de Freser

  • R4: reobertura total de la línia, sense la llançadora Terrassa–Manresa

Segons Paneque, amb aquestes reobertures Rodalies estarà oferint “el 96% dels serveis potencials”.

Una xarxa encara amb afectacions importants

Tot i les millores, diversos trams continuen tallats o amb limitacions:

  • R15: entre Móra la Nova i Riba-roja

  • R8: entre Rubí i Martorell

  • R7: tota la línia

  • R13: entre La Plana-Picamoixons i Roda de Mar

  • R3: entre Parets i La Garriga, per les obres de la segona via

A més, les obres als túnels del Garraf mantenen la circulació en via única a l’R2 Sud, la línia més utilitzada de la xarxa, amb només dos trens per hora i sentit, la meitat de l’habitual.

També persisteixen limitacions de velocitat en diversos trams, que continuen afectant la puntualitat.

Una compensació per mesos de disfuncions

La gratuïtat ha estat la manera de compensar els usuaris per les alteracions derivades de l’accident de Gelida, les restriccions de velocitat, els talls per obres i la reducció de freqüències en línies estratègiques.

Tot i les millores anunciades, la xarxa encara no ha recuperat la normalitat plena.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer