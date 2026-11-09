Retards generalitzats a Rodalies en l'inici d'una setmana marcada per les vagues ferroviàries

Rodalies ha tornat a registrar aquest dilluns incidències generalitzades que han provocat retards a diverses línies de la xarxa. Les afectacions més importants s'han concentrat a les línies R2 i R4, amb demores de fins a una hora, mentre que a l'R1 s'han acumulat retards d'uns 30 minuts. També s'han registrat diversos trens cancel·lats.
A més, la circulació de l'R7 continua interrompuda entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, on es manté un servei alternatiu per carretera.
La situació arriba després d'un cap de setmana complicat per al servei ferroviari i a les portes d'una setmana especialment sensible per les aturades convocades pels sindicats.
Versions diferents sobre l'origen de les incidències
Renfe i el sindicat SEMAF ofereixen explicacions diferents sobre les causes de les afectacions.
Segons la companyia ferroviària, la incidència té un origen operatiu relacionat amb la disponibilitat de maquinistes i la gestió dels trens. Per la seva banda, SEMAF sosté que les incidències deriven delsb i en l'organització del servei. El sindicat assegura que aquestes modificacions han dificultat l'assignació de conductors i han deixat alguns combois sense maquinista.
Els usuaris, principals afectats
Com ja ha passat en altres ocasions, els passatgers han estat els principals perjudicats per la situació. Molts usuaris han expressat resignació davant uns retards que consideren cada vegada més habituals i han criticat la manca d'informació en temps real i la saturació dels trens, especialment durant les hores punta.
Les incidències d'aquest dilluns han complicat de nou els desplaçaments quotidians de milers de persones que depenen de Rodalies per anar a la feina, als centres educatius o fer altres trajectes habituals.
Serveis mínims per a les vagues de dimarts, dimecres i dijous
La mobilitat ferroviària encara podria complicar-se més durant els pròxims dies. Aquest dimarts i dijous hi ha convocades vagues de maquinistes, mentre que dimecres coincidiran amb la vaga general convocada per l'11 de novembre.
Durant les jornades de vaga de maquinistes, circularà el 66% dels trens en les hores punta, entre les 6h i les 9:30h, i entre les 17h i les 20:30h. A la resta de franges horàries només funcionarà un de cada tres trens.
Pel que fa a la vaga general de dimecres, els serveis mínims seran més restringits. Durant les hores punta només circularà el 25% dels combois i, fora d'aquestes franges, no hi haurà servei de Rodalies. Això suposa que entre dos quarts de deu del matí i dos quarts de cinc de la tarda, així com a partir de les nou del vespre, els trens no prestaran servei.
Mentrestant, el govern espanyol manté converses amb els representants sindicals amb l'objectiu d'intentar desconvocar les aturades i reduir l'impacte sobre la mobilitat dels usuaris.