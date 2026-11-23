Quan falten pocs dies per a la cita amb les urnes, l'atenció se centra en els sondejos i en la capacitat dels partits per mobilitzar els seus electors. Segons ha explicat Adrián Caballero, les enquestes no només intenten fotografiar la realitat política, sinó que també contribueixen a construir un relat que pot influir en el comportament dels votants. L'analista considera que el principal objectiu del PSOE continua sent activar l'electorat progressista que dubta entre votar o quedar-se a casa, mentre que el PP afronta la recta final intentant preservar l'avantatge que li atribueix la majoria d'enquestes.
Caballero també ha posat el focus en el debat a quatre d'aquest dijous entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Ada Colau. A parer seu, l'esquerra necessita assumir més riscos i apel·lar a les emocions per mobilitzar votants, mentre que Feijóo buscarà evitar errors i mantenir-se en una posició de control. L'entrevista també ha abordat l'aparició de Carles Puigdemont en plena campanya i la seva voluntat de continuar tenint protagonisme mediàtic en un moment en què les enquestes no són especialment favorables per a Junts.