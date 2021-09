Ramon Mas (Gremi discoteques): “Si no arribem a un acord per obrir, hi haurà milers de festes ilegals”

Discoteques i oci nocturn porten pràcticament any i mig sense poder obrir. I tot i les propostes per part del sector, segueixen sense data d'obertura. El sector no veu amb bons ulls la falta d'una data, tenint en compte que són dels pocs sectors que encara no han reobert en tota la pandèmia.

A més, des del sector asseguren ser una solució als problemes d'incivisme i botellots que s'han vist a diverses ciutats durant les nits de les últimes setmanes. I afegeixen que si no poden obrir, en un futur proper hi haurà milers de festes il·legals per tot Catalunya.