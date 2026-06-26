PSC i Junts avalen la proposta del PP per dotar la Guàrdia Urbana de pistoles Taser aquest mandat

El ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició del PP per posar pistoles Taser a disposició de la Guàrdia Urbana abans que acabi el mandat. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, mentre que BComú i ERC hi han votat en contra. El text acordat obliga el govern municipal a presentar en un mes una proposta de reglament d’ús i dotació i a modificar el pressupost per adquirir els primers dispositius.
La proposta també fixa que, un cop aprovat el reglament, s’haurà d’iniciar l’expedient de contractació i publicar la licitació en un màxim de tres mesos. El paquet inclourà les Taser, els dispositius personals de gravació, cartutxos, bateries, fundes, sistemes de traçabilitat i auditoria, així com la formació inicial i continuada dels agents habilitats.
A més, es demana un pla de desplegament territorial i operatiu que garanteixi la disponibilitat immediata dels dispositius en tots els districtes i torns, prioritzant unitats com la UREP, els serveis nocturns i les patrulles que intervenen en situacions d’alt risc.
Debat polític: seguretat, utilitat i advertiments sobre riscos
El tercer tinent d’alcaldia, Albert Batlle, ha defensat que les Taser serviran per “protegir agents i ciutadania” i que el debat ja no és sobre si calen o no, sinó sobre com regular-ne l’ús. Ha remarcat que el sistema es basarà en una formació “exigent”, normes “clares i restrictives” i un control “rigorós”.
Des del PP, Daniel Sirera ha qualificat les Taser d’eina “necessària i útil”, afirmant que la ciutat “no pot continuar ajornant el debat” i que els agents necessiten opcions intermèdies entre una arma extensible i una de foc. Junts, per la seva banda, ha defensat que la Guàrdia Urbana ha de disposar de les mateixes eines que altres policies locals i els Mossos.
En canvi, BComú i ERC han advertit que les Taser són “armes letals” i que poden incrementar la violència en lloc de reduir-la. Els comuns han acusat el govern de participar en una “cursa de populisme punitiu”, mentre que ERC ha alertat que no acceptarà un reglament que permeti utilitzar-les contra menors de 14 anys.
L’alcalde Jaume Collboni ha demanat “sentit comú” i ha expressat la voluntat de portar el reglament al ple de juliol amb un acord ampli.