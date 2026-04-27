Protestes a L’Hospitalet contra la presència de mossos de paisà en dos instituts de màxima complexitat

Treballadors i estudiants dels instituts Eugeni d’Ors i Margarida Xirgu, a L’Hospitalet de Llobregat, han protestat aquest dilluns contra la decisió del Govern d’incloure aquests centres en la prova pilot que incorpora mossos de paisà a 13 instituts de Catalunya. Els manifestants consideren que la mesura és “un insult” i critiquen que s’hagi aplicat sense informació prèvia ni consens amb la comunitat educativa. La professora Pepa Vidal, de l’Eugeni d’Ors, ha expressat el malestar del claustre i ha remarcat que la presència policial no respon a les necessitats reals del centre.
Els alumnes també han rebutjat la iniciativa i l’han qualificat d’“atac racista i estigmatitzador”, ja que —segons expliquen— la majoria de joves del centre són d’origen estranger i es troben en situació de vulnerabilitat. Reclamen més vetlladors, integradors socials i recursos educatius, i no policies dins les aules.
Els educadors socials també rebutgen la prova pilot
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya s’ha posicionat en contra del desplegament de mossos de paisà als centres educatius i n’ha exigit la retirada. En un comunicat, recorden que els espais educatius no haurien d’incorporar cossos policials, i que la prevenció de conflictes, la mediació i l’acompanyament a l’alumnat vulnerable són tasques pròpies dels professionals de l’educació social.
També critiquen que la mesura no hagi estat consultada amb el col·lectiu, tot i que afecta directament la seva feina i el model d’intervenció als centres.
De la seva banda, el departament d'Educació informarà aquest dimarts a la tarda de la prova pilot del nou model de col·laboració per a la convivència escolar.