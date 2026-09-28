“El problema de l’habitatge és estructural i aquestes mesures no el resoldran”

L'investigador d'OBS Business School i director de l'informe ''Mercat Immobiliari 2026', Carlos Balado, ha posat en dubte l'eficàcia del decret d'habitatge que el Govern espanyol preveu aprovar aquest dimarts. En una entrevista a 'La Brúixola', ha assegurat que les mesures tindran un impacte "escàs" perquè "aborden els símptomes, però no les causes" d'una crisi que considera estructural. Segons Balado, el principal problema és el desequilibri entre una oferta insuficient i una demanda cada vegada més elevada. En aquest sentit, ha advertit que noves intervencions sobre el mercat poden acabar provocant la retirada de més habitatges de lloguer i agreujar encara més l'escassetat.
L'expert també ha defensat una implicació "molt més decidida" de les administracions per garantir el dret a l'habitatge, amb més inversió pública i una acceleració dels processos urbanístics. Ha recordat que els tràmits per desenvolupar nou sòl poden allargar-se fins a setze anys de mitjana i ha criticat la lentitud administrativa. Finalment, sobre la protecció davant dels desnonaments, ha defensat que l'Estat ha d'oferir més garanties tant als inquilins vulnerables com als propietaris per evitar situacions d'inseguretat jurídica que acabin desincentivant el lloguer.