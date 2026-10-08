Pots estalviar? La majoria dels catalans no.

La capacitat d’estalvi de les famílies catalanes és cada vegada més limitada. Segons un estudi elaborat per Mapfre, set de cada deu catalans que poden i volen estalviar només aconsegueixen reservar 150 euros al mes. A més, el 96% dels enquestats considera important estalviar, però aquesta possibilitat no està a l’abast de totes les llars.
La doctora en Finances i experta en benestar financer Elisabet Ruiz ha explicat a La Ciutat que aquesta dada és “preocupant”, ja que l’objectiu recomanat és estalviar entre un 10% i un 20% del salari. Tot i això, ha admès que “la inflació i l’habitatge són dos elements que juguen molt en contra” de l’economia familiar.
Els joves renuncien a comprar un habitatge
La dificultat per accedir a un habitatge també està afectant els hàbits d’estalvi. Ruiz assegura que molts joves “ni es plantegen l’opció de comprar un habitatge, perquè ho veuen molt difícil”. Aquesta situació, segons l’experta, fa que es perdi l’incentiu d’estalviar a llarg termini i que moltes persones prefereixin destinar els diners al consum immediat.
També ha advertit que les generacions més joves podrien viure pitjor que les anteriors. En aquest sentit, ha apuntat a uns salaris que no evolucionen al mateix ritme que el cost de vida, a l’encariment de l’habitatge i als canvis que pot provocar la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
Una economia cada vegada més polaritzada
L’estudi també assenyala que la meitat de l’estalvi que s’acumula mensualment a Catalunya es concentra en només el 13% dels catalans. Per a Elisabet Ruiz, aquesta dada posa de manifest “una polarització entre classes baixes, que cada vegada n’hi ha més, i classes altes”, així com “una destrucció de la classe mitjana”.
L’experta també ha parlat del futur de les pensions i ha considerat que l’actual taxa de substitució del sistema espanyol —que ronda el 80% del salari— pot desincentivar l’estalvi privat. En qualsevol cas, ha remarcat que “esperar que sigui el govern qui ens financi la nostra jubilació” no és una estratègia suficient.
Revisar les despeses i separar els diners a principi de mes
Ruiz recomana revisar les despeses dels darrers dotze mesos i intentar aplicar la regla 50-30-20: un 50% per a les despeses bàsiques, un 30% per a despeses personals i oci i un 20% per a l’estalvi.
Si no és possible arribar al 20%, considera important començar amb un 10% o un 15% i convertir-ho en un hàbit. El consell principal és separar els diners just quan es cobra: “Quan ens arriba la nòmina o els ingressos, hem de separar el percentatge que ens permeti la nostra economia en un compte a part i sobreviure el mes amb els diners que ens queden”.
També ha recomanat revisar les subscripcions i les petites despeses quotidianes, com els cafès, els berenars o els viatges, perquè “quan sumem” tots aquests imports poden representar una part important del pressupost mensual.