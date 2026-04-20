El placebo, més enllà del mite: ciència i controvèrsia

L’efecte placebo és un fenomen psicobiològic en què una persona experimenta una millora real en la seva salut després de prendre una substància sense principi actiu. Tal com explica el psicòleg DavidCueto, aquesta millora està relacionada amb les "expectatives", la "sugestió" i el "context" en què es produeix el tractament.
Durant l’entrevista també s’aborda el seu revers, l’efecte nocebo, en què les expectatives negatives poden provocar símptomes adversos tot i que la substància no els hauria de causar. Factors com la informació prèvia, l’entorn social o fins i tot la lectura del prospecte poden influir en aquesta resposta.
Finalment, es reflexiona sobre el paper del cervell i el cos en aquests processos, així com sobre la importància dels hàbits saludables, la percepció de control i els rituals personals per potenciar la resposta positiva del nostre organisme, sempre sense caure en la culpabilització del pacient.