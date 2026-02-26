Pere Macías: "Cal recuperar la cultura del manteniment a totes les infraestructures"

En plena crisi pel funcionament de Rodalies i després de setmanes marcades per incidències i debat polític sobre el model ferroviari, el comissionat de la Generalitat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, ha admès que els darrers episodis han generat "molta preocupació" i han suposat un "sotrac" per al sistema ferroviari català. Tot i això, Macias considera que la situació evidencia que cal "procedir com més aviat millor amb el traspàs". Segons ha detallat, ja s’ha completat el traspàs econòmic i s’ha constituït la nova empresa participada per la Generalitat i Renfe, mentre s’avança en el traspàs de la primera línia, la del Maresme.
En matèria d’inversions, el comissionat ha recordat que el Pla de Rodalies preveu 8.000 milions d’euros fins al 2030-31, dels quals prop de 3.000 ja s’han executat. Ha atribuït els problemes actuals a la desinversió acumulada durant anys, quan —ha dit— es van prioritzar les línies d’alta velocitat per davant de la xarxa convencional, que concentra la major part d’usuaris.
Finalment, ha defensat tres grans eixos per revertir la situació: inversió sostinguda, "governança de proximitat" i recuperació de la "cultura del manteniment". Ha remarcat que el manteniment ha de ser una despesa estructural i que la confiança dels usuaris només es recuperarà amb fets: menys incidències, finalització d’obres i incorporació de nous trens en els pròxims mesos.