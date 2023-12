Per què plora el teu bebè? Un estudi de l'Hopital Clínic té la resposta

Gana? Son? Dolor? Què expressen els nadons amb cada tipus de plor? És la pregunta que ha volgut respondre el Servei de Neonatologia del Clínic i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Ho han fet de la mà d’una startup especialitzada en salut que es diu Zoundream. L'estudi conclou que, per exemple, el plor per gana és constant, sorollós i curt, i inclou moviments per cridar l’atenció. El plor per gasos, en canvi, és més agut, ronc i amb poques pauses.

Aquesta investigació ha permès crear un software que ja s’ha introduït en un aparell conegut com a “vigilabebès”. El seu objectiu és “empoderar les famílies”, ajudant els pares i les mares a identificar el motiu del plor dels seus fills, tal com ha explicat Anna Paltrinieri, pediatra del Clínic.

El plor com a eina per diagnosticar malalties

La recerca ha consistit a analitzar els plors de 38 bebès sans acabats de néixer. Més enllà d’escoltar-los, se n’han observat les expressions facials o la saturació d’oxigen, entre altres paràmetres.

Ara, el següent pas és que aquesta interpretació del plor també es pugui aplicar en nadons prematurs o malalts. Segons ha avançat la fundadora de Zoundream, Ana Laguna, volen confirmar si el plor es pot fer servir com a indicador per diagnosticar de manera precoç algunes patologies o trastorns de desenvolupament neurològic.

Des del Clínic recorden que, de mitjana, els nadons ploren entre una hora i mitja i tres hores al dia. Això, diuen, pot generar sensacions d’angoixa o impotència en pares i mares, sobretot en els primerencs. Ara, gràcies a aquesta investigació, comptaran amb més eines per tenir cura dels seus fills.