Alemanya, una escapada ideal aquest estiu

En el marc de la Setmana del Turisme d’Onda Cero Catalunya, avui hem viatjat fins a Alemanya de la mà de Frank Bausbach, responsable de comunicació de Turisme d’Alemanya a Espanya. En una entrevista a La Ciutat, Bausbach ha reivindicat el país com una destinació “molt accessible, fresca a l’estiu i amb una gran relació qualitat-preu”.
“A dues hores de vol des de Barcelona podem arribar a moltes zones d’Alemanya amb connexions directes. És perfecte tant per a un cap de setmana llarg com per a unes vacances més completes”, ha explicat. També ha destacat que “si volem fugir de la calor intensa, Alemanya pot ser una molt bona opció”.
Stuttgart, la porta d’entrada perfecta
Un dels indrets recomanats és Stuttgart, ciutat que Bausbach defineix com “petita, agradable i fàcil de recórrer a peu”. La capital de Baden-Württemberg és també un paradís pels amants del motor gràcies als museus de Porsche i Mercedes-Benz.
“Encara que no t’agradin els cotxes, els museus són espectaculars i molt interactius”, ha assegurat.
A més, la ciutat està envoltada de vinyes i pobles medievals amb encant. “És una zona ideal per tastar vins blancs, cervesa regional i gaudir de l’ambient alemany més autèntic”, ha afegit.
Selva Negra i castells de conte
Des de Stuttgart també és molt fàcil accedir a la Selva Negra, una de les regions més conegudes del país. Senderisme, rutes en bicicleta, gastronomia o balnearis són només algunes de les opcions que ofereix aquesta zona natural.
Per aquells que prefereixin fugir de les masses, Bausbach recomana descobrir els Monts Suavos, al sud-est de Stuttgart. “És una zona preciosa i menys turística, amb castells espectaculars com el de Hohenzollern o el de Liechtenstein”, ha detallat.
Una ruta literària per seguir les passes de Hermann Hesse
Bausbach també recomana fer la ruta cultural dedicada a Hermann Hesse, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement que se celebrarà l’any vinent.
El recorregut comença a Calw, ciutat natal de l’escriptor, i continua pel monestir de Maulbronn, patrimoni de la UNESCO. També inclou Tübingen, una ciutat universitària amb molt ambient, i el llac de Constança, una de les joies naturals del país.
Pel que fa a la gastronomia, el responsable de Turisme d’Alemanya ha recomanat tastar plats típics de la regió de Stuttgart com els spätzle, una pasta casolana amb formatge i ceba, o els maultaschen, una mena de raviolis farcits de carn o verdures.
“També és obligatori provar les tartes i els pastissos. El que pels anglesos és el te de les cinc, per nosaltres és el cafè amb pastís”, ha explicat entre rialles.