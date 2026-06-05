La nit que els Rolling Stones van sacsejar la Barcelona de la Transició

El llibre "Black & Cat" parteix d’un episodi molt concret —el concert dels Rolling Stones a la Monumental el juny de 1976— però el converteix en molt més que una crònica musical. Jordi Novell reconstrueix aquella jornada a partir de documentació periodística de l’època, traçant no només el relat del concert sinó també com es va explicar en temps real. L’obra permet entendre com la premsa musical i generalista interpretava un esdeveniment que, en plena Transició, transcendia l’àmbit cultural.
A aquest relat s’hi sumen les fotografies de Francesc Fàbregas, que aporten una mirada directa i testimonial d’aquella nit. Les imatges, moltes d’elles inèdites, no només il·lustren el concert sinó que ajuden a situar-lo cronològicament i emocionalment, captant moments clau de l’actuació. El llibre combina així text i imatge per reconstruir amb detall un esdeveniment del qual no existeix la documentació audiovisual massiva que tindríem avui.
A partir d’aquesta estructura, "Black & Cat" també explica tot el que hi ha al darrere del concert: les dificultats per tirar-lo endavant, el context polític i social i el paper clau del promotor Gay Mercader. El resultat és una mirada completa a una nit que va marcar un punt d’inflexió, però sobretot una obra que posa en valor com es construeix la memòria d’un moment històric a través de les fonts i dels testimonis.