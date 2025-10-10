Música i cinema a La Brúixola

Divendres vol dir cultura a 'La Brúixola'. A la segona hora del programa començarem parlant de cinema amb el cinèfil Juan Torres, que ens porta tres pel·lícules en què l’actor principal fa un paper diferent del que ens té acostumats. Ens recomana 'Get Out', del director Jordan Peele, molt reconegut pel seu paper a Key and Peele i altres projectes audiovisuals que giren al voltant de l’humor. Una pel·lícula amb una crítica social clara, però amb un llenguatge similar al d’un thriller o una pel·lícula de terror. També repassarem les pel·lícules 'Diamantes en bruto', un drama amb Adam Sandler de protagonista, i 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', amb Jim Carrey al capdavant.
La música la porta la Marta Lozano, com és habitual. Ens repassa l’agenda de la setmana, que passa pels noms de Saiko, Manuel Turizo i Counting Crows. També abordarà l’actualitat del sector, que passa per dos judicis. D’una banda, el del nen (que ja és un adult) que apareix a la portada de l’icònic disc 'Nevermind' de Nirvana. De l’altra, el del raper Diddy, que ha estat condemnat a menys de quatre anys de presó. Per últim, explicarem tot el que sabem de la nova cançó del Mundial 2026.